تسليم 144 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة

قام جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، ببدء تسليم 144 وحدة سكنية (6 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بموقع 1، بالمجاورة 31، بالحي السادس كما سيتم غدا الأربعاء تسليم وحدات العمارة رقم 52، وتم تخصيص يوم الخميس لمن تخلف عن الاستلام بالعمارتين، وسيتم تسليم باقي وحدات المرحلة الاولى تباعا حتى يوم 22من ابريل الحالى.





وأوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب رئيس الجهاز، أنه تم تسليم 98 عمارة منذ عشرة أشهر وبعد تسليم وحدات اليوم يكون الاجمالى 104 عمارات.





وأشار إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك و صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان ، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.