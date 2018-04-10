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أخبار البلد

بدء فعاليات التعاون بين "صناع الخير" ومستشفى "57357"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:51 م
صدى البلد
اماني نوار
بدأت قبل قليل فعاليات الزيارة الأولى الرسمية لفريق مؤسسة صناع الخير للتنمية، لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لتوقيع بروتوكول التعاون بينهما.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات مستشفى 57357، والدكتور أسامة عباس المشرف على مبادرة عنيك في عنينا، والمهندس أسامة حسين، والسفيرة كورين شنودة، والدكتورة رانية علوان أعضاء مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة.

وشهد اليوم اتفاق الطرفين على تقديم بعض الخدمات الصحية لغير القادرين، خصوصًا الأطفال، بالإضافة إلى ندوة توعية عن فيتامين "د" ومخاطر نقصه، وأهمية الكشف المبكر عنه، وجولة تعريفية للمستشفى للوقوف على أخر التجديدات والخدمات.

واكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إن المؤسسة ستتولى مع 57357 مبادرة للكشف المبكر عن نقص فيتامين "د" لدى الكبار والبالغين لارتباطه بعدد من الأمراض الخطيرة.


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