ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:47 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع نظيره الفلسطيني مأمون أبو شهلا، ما تمر به سوق العمل الفلسطيني من ظروف وتحديات.

جاء ذلك على هامش الدورة 45 مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.

وتناول اللقاء الأوضاع الصعبة التي يعيش فيها عمال فلسطين والانتهاكات التي يتعرضون لها، فضلا عن الحقوق المسلوبة للعمال الذين يعملون خلف الخط الأخضر.

وقال "أبو شهلا": "إن الفقر والبطالة مشكلتان أساسيتان في دولة فلسطين نظرا لما تمر به من اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني"، كاشفا أن ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر.

من جانبه، أكد "سعفان" أن القضية الفلسطينية، قضية لها أولوية تدعمها مصر منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الشعب والحكومة المصرية داعمين للشعب الفلسطيني، مستنكرا ممارسات العدوان الإسرائيلي على التظاهرات السلمية لشعب فلسطين، مطالبا بإلقاء الضوء على جميع أعمال العنف التي تستهدف عن عمد إصابة العمال وتحولهم لعاجزين عن العمل.

من جانبه، أشاد وزير العمل الفلسطيني بكلمة "سعفان" في المؤتمر، والتي دعا فيها إلى توحيد الصف العربي وضرورة التنسيق والتشاور بين جميع وفود الدول العربية في المحافل الدولية.
«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين
«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين
«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين
«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين
«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين

ترشيحاتنا

خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو

فى ذكري ميلاد عمر الشريف.. سر رفض لورانس العرب الارتباط بـ «صوفيا لوران» وكيف سقط فى فخ الأوسكار

رضا عبد العال لـ"جماهير الزمالك": "أنا مش محامي .. مرتضي بيعرف يدافع عن نفسه"

«القاهرة»: الانتهاء من أعمال هدم مثلث ماسبيرو خلال أسبوعين.. فيديو

الإعدام لـ11 متهما قتلوا شخصين وأصابوا 5 آخرين بسبب غسيل سيارة

النيابة العامة تعاين العقار المنهار بإمبابة ..صور

شاهد.. جنود الإحتلال الإسرائيلي يحتفلون بقنص شاب فلسطيني أعزل

«زوكربيرج» يكشف سبب رفض الثنائي «الأسود» المواليتين لـ «ترامب» في «فيس بوك»

هجوم ناري من مي كساب على منتقدي "أوكا"

رفع أولى جلسات استئناف المطربة شيرين على حبسها لاتخاذ القرار

اتحاد الكرة يكشف أسباب عدم التجديد لـ «كوبر» قبل كأس العالم

رئيس الوزراء يترأس اجتماع «العليا لمياه النيل» لبحث ملف سد النهضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

شاهد..ممتلكات الأهالي المتضررة من انهيار عقار إمبابة

فيديو

داليا زيادة: التحذير من تسييس اليونسكو موقف مصري شجاع.. فيديو
حازم الملاح: 16 ألف طفل بلا مأوى في مصر طبقًا لآخر إحصائية.. فيديو
شاهد.. جنود الإحتلال الإسرائيلي يحتفلون بقنص شاب فلسطيني أعزل
عودة معرض الزهور بعد غياب 6 سنوات في شم النسيم بالسويس يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
نائب رئيس البورصة: زيادة كبيرة في نسبة المستثمرين الأجانب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟