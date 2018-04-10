«سعفان» يبحث مع «أبو شهلا» تحديات إعاقة عمل الفلسطينيين

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع نظيره الفلسطيني مأمون أبو شهلا، ما تمر به سوق العمل الفلسطيني من ظروف وتحديات.



جاء ذلك على هامش الدورة 45 مؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة حاليا، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.



وتناول اللقاء الأوضاع الصعبة التي يعيش فيها عمال فلسطين والانتهاكات التي يتعرضون لها، فضلا عن الحقوق المسلوبة للعمال الذين يعملون خلف الخط الأخضر.



وقال "أبو شهلا": "إن الفقر والبطالة مشكلتان أساسيتان في دولة فلسطين نظرا لما تمر به من اعتداءات غاشمة من قبل الكيان الصهيوني"، كاشفا أن ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر.



من جانبه، أكد "سعفان" أن القضية الفلسطينية، قضية لها أولوية تدعمها مصر منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الشعب والحكومة المصرية داعمين للشعب الفلسطيني، مستنكرا ممارسات العدوان الإسرائيلي على التظاهرات السلمية لشعب فلسطين، مطالبا بإلقاء الضوء على جميع أعمال العنف التي تستهدف عن عمد إصابة العمال وتحولهم لعاجزين عن العمل.



من جانبه، أشاد وزير العمل الفلسطيني بكلمة "سعفان" في المؤتمر، والتي دعا فيها إلى توحيد الصف العربي وضرورة التنسيق والتشاور بين جميع وفود الدول العربية في المحافل الدولية.