رئيس الوزراء يترأس اجتماع «العليا لمياه النيل» لبحث ملف سد النهضة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه والموقف الحالي للمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، وذلك في ضوء انعقاد الاجتماع الذي استضافته العاصمة الخرطوم يومي 4 و5 أبريل الحالي.



كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وكذلك ما يتعلق بخطة الدولة لتطهير الترع والمصارف.



