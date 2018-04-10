ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الوزراء يترأس اجتماع «العليا لمياه النيل» لبحث ملف سد النهضة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:02 م
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقضية المياه والموقف الحالي للمفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، وذلك في ضوء انعقاد الاجتماع الذي استضافته العاصمة الخرطوم يومي 4 و5 أبريل الحالي.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية وتنميتها في مصر، والتي تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط الاستهلاك في الاستخدامات المختلفة للمياه، ونشر الوعي بثقافة الترشيد لدى المواطنين، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وكذلك ما يتعلق بخطة الدولة لتطهير الترع والمصارف.

ترشيحاتنا

طرق طبيعية للتخلص من " ألم القدم "

صحيفة: قاعدة عسكرية سعودية على الحدود القطرية

نجم كويتى يكشف تفاصيل الفيديو المتداول له مع ياسمين صبري..و حقيقة ارتباطهما

"الفيفا " يوجه رسالة لـ محمد نوفل قبل سفره لروسيا لتشجيع المنتخب

الحبس عام لوالد قاتل الطفلة رودينا بالمنوفية

أردوغان: نحن من نحدد موعد تسليم عفرين وليس روسيا

دعوة ولى العهد السعودى لحضور مباراة الريال ويوفنتوس غدا

حسام حبيب يكشف سبب إخفاء خبر زواجه من شيرين.. فيديو

شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار

وكيل "أحمد سامي" يكشف موقف انتقال اللاعب للأهلي..فيديو

وكيل "علي جبر" يكشف إمكانية انتقال اللاعب للأهلي .. فيديو

شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

شاهد..ممتلكات الأهالي المتضررة من انهيار عقار إمبابة

فيديو

داليا زيادة: التحذير من تسييس اليونسكو موقف مصري شجاع.. فيديو
حازم الملاح: 16 ألف طفل بلا مأوى في مصر طبقًا لآخر إحصائية.. فيديو
شاهد.. جنود الإحتلال الإسرائيلي يحتفلون بقنص شاب فلسطيني أعزل
عودة معرض الزهور بعد غياب 6 سنوات في شم النسيم بالسويس يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
نائب رئيس البورصة: زيادة كبيرة في نسبة المستثمرين الأجانب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟