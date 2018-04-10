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محافظات

تخصيص مليون جنيه للخدمات العامة بالسنطة لخدمة المواطنين

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:53 م
اللواء أحمد ضيف صقر
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
محمد عبد الخالق
أعلن اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة، اليوم الثلاثاء" عن تخصيص اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، مليون جنيه إضافية لصالح الخدمات العامة بمركز السنطة.

وأضاف "هجرس" أنه سيتم توزيع المبلغ المذكور كالتالى: 500 ألف جنيه رصف طرق، و250 ألف أعمدة وكشافات إنارة، و250 ألف استكمال مبنى الوحدة المحلية بقرية ميت يزيد.

وأوضح رئيس مدينة السنطة، أن هذا يأتى في إطار رفع مستوى الخدمات بالمركز وتقديرا لأهالى مركز السنطة، لحصول المركز على المركز الأول على مستوى المحافظة في نسبة المشاركة، والتصويت بالانتخابات الرئاسية.


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