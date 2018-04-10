ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكرملين: واشنطن ودول أخرى تتبنى مواقف غير بناءة بشأن سوريا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:50 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف :"إن الولايات المتحدة وعددا من الدول الأخرى تتبنى مواقف غير بناءة فيما يخص الوضع في سوريا".

وأوضح بيسكوف ، في تصريحات للصحفيين اليوم "الثلاثاء" : "نرى مواقف غير بناءة لبعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة السورية كونها ترفض النظر إلى الواقع ولا أحد منها يتحدث عن الحاجة إلى تحقيق نزيه في ما جرى بمدينة دوما السورية".

وأشار إلى أن إصدار الأحكام دون أي تحقيق تحول لديها إلى تقليد ، مشددا على أن بلاده لن ترفض الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة في سوريا.

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية: القبض على أستاذ الهندسة المدنية بإحدى الجامعات فى قضية رشوة

رئيس سموحة يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بعد إيقاف انتصارات الأحمر

تأجيل طرح الإعلان العاشر لـ"شقق المليون وحدة" ليوليو المقبل

رئيس الوزراء يترأس اجتماع «العليا لمياه النيل» لبحث ملف سد النهضة

شاهد.. لحظة قفز فتيات من شرفة «صالة رقص» مشتعلة

الطب الشرعي تخاطب المواطنين للتعرف على 51 جثة مجهولة الهوية

استشهاد نقيب شرطة وإصابة اثنين آخرين في حملة أمنية بقنا

وكيل "علي جبر" يكشف إمكانية انتقال اللاعب للأهلي .. فيديو

شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

إصابة 7 أشخاص في انهيار عقارين بمنطقة إمبابة.. صور

ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

شاهد..ممتلكات الأهالي المتضررة من انهيار عقار إمبابة

فيديو

داليا زيادة: التحذير من تسييس اليونسكو موقف مصري شجاع.. فيديو
حازم الملاح: 16 ألف طفل بلا مأوى في مصر طبقًا لآخر إحصائية.. فيديو
شاهد.. جنود الإحتلال الإسرائيلي يحتفلون بقنص شاب فلسطيني أعزل
عودة معرض الزهور بعد غياب 6 سنوات في شم النسيم بالسويس يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
نائب رئيس البورصة: زيادة كبيرة في نسبة المستثمرين الأجانب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟