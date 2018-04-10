الكرملين: واشنطن ودول أخرى تتبنى مواقف غير بناءة بشأن سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف :"إن الولايات المتحدة وعددا من الدول الأخرى تتبنى مواقف غير بناءة فيما يخص الوضع في سوريا".



وأوضح بيسكوف ، في تصريحات للصحفيين اليوم "الثلاثاء" : "نرى مواقف غير بناءة لبعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة السورية كونها ترفض النظر إلى الواقع ولا أحد منها يتحدث عن الحاجة إلى تحقيق نزيه في ما جرى بمدينة دوما السورية".



وأشار إلى أن إصدار الأحكام دون أي تحقيق تحول لديها إلى تقليد ، مشددا على أن بلاده لن ترفض الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة في سوريا.