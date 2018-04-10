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حوادث

الحبس عام لوالد قاتل الطفلة رودينا بالمنوفية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:02 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد امين
قضت محكمة قويسنا بمحافظة المنوفية، بحبس والد قاتل الطفلة رودينا، بالحبس المشدد عام مع الشغل، في القضية التي هزت محافظة المنوفية فى فبراير الماضي، بعدما أقدم نجل المحكوم عليه بقتل الطفلة وإخفاء جثتها داخل سحارة دولابه بمنزله بعدما حاول اغتصابها، بمساعدة والده، وقررت النيابة العامة الاستئناف لإعادة النظر في القضية.

كان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، قد تلقى في 17 فبراير الماضي، إخطارًا من الرائد مصطفى حسانين، رئيس مباحث مركز قويسنا، قيام ”عبدالنبي. ع“ مقيم قرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا، بتحرير بلاغ بغياب ابنته رودينا صاحبة الـ5 سنوات، وتم تحرير المحضر رقم 4753 جنح مركز قويسنا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد مصطفي حسانين، رئيس مباحث مركز قويسنا، والنقيب أحمد غباشي، معاون المباحث، وبسؤال أهالي القرية أقروا بأن أخر من شوهد برفقة الطفلة كان ”حسان. ص“16 عامًا، أحد جيران الطفلة، وبتفتيش منزله تلاحظ وجود بقع من الدماء على أرضية المنزل، فتم تكثيف التفتيش وعثر على الطفلة مذبوحة داخل سحارة دولابه بغرفة نومه.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد توصلت إلى أن المتهم قام بقتل الطفلة بعد محاولة فاشلة منه لاغتصابها بعد استدراجها بلعبة موبايل إلى منزله، فصرخت الطفلة، ما استدعي المتهم لذبحها وإخفائها بمساعدة والده داخل سحارة دولابه لحين التخلص منها .

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