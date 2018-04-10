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أخبار العالم

مقتل وإصابة 4 مسلحين في انفجار عبوة ناسفة بجنوب شرق أفغانستان

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:53 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي مسلح واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة فى إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان.

وقال فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني في الجنوب الشرقي - في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن الحادث وقع أثناء قيام مجموعة من المتمردين بالتخطيط لزرع عبوة ناسفة على جانب طريق في منطقة زازاي في الاقليم.

وأضاف البيان أن أحد المسلحين - الذي تم التعرف على هويته - وهو "محمد والي" قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الأفغانية اكتشفت - أيضًا - ثلاث عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها في إقليمي باكتيا ووردك.

وكثيرًا ما تستخدم الجماعات المسلحة المسلحة المناهضة للحكومة مواد متفجرة على جوانب الطرق وعبر السيارات المفخخة لاستهداف المواطنين وموظفي الحكومة وأفراد الأمن .

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