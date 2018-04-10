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أخبار البلد

«اتحاد عمال السودان» يطالب بمواجهة مشتركة لأزمة البطالة بالمنطقة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:24 م
صدى البلد
أماني نوار
قال يوسف عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الى الحوار والتفاوض، وهو السبيل لتحقيق التكامل العربي الذي يؤدي بدوره لمواجهة التحديات والتصدي لمواجهة بث الفتن والصراعات في المنطقة العربية.

هنأ رئيس اتحاد "عمال السودان" خلال كلمته في مؤتمر منظمة العمل الدولية الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه في الإنتخابات الرئاسية لفترة ثانية، متمنيا لمصر التقدم والاستقرار.

وأكد أن منطقتنا العربية تمر بتطورات خطيرة تستهدف وحدتنا من خلال أعمال العنف والتوترات تحت شعارات مذهبية تخدم المصالح الصهيونية، وتعرقل التطور والتقدم مما يهدد الشعوب العربية عامة والطبقة العاملة على وجه الخصوص مما يضع منظماتنا أمام مسئولية تاريخية لمواجهة الظواهر الاجتماعية مثل البطالة والهجرة والفقر وغيرها التي تولد الصراعات والنزاعات والحروب، داعيا إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر على أرض الواقع لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأوضح يوسف عبدالكريم على الدور الذي يلعبه الإتحاد العام لنقابات العمال في السودان مع الشركاء الاجتماعيين من أطراف العمل الثلاثة من خلال مبادرات وطنية توفر الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للعمال.

وركز على مخاطر التفكيك والعنف الذي تقوده مجموعات ارهابية بصناعة صهيونية لتدمير قدراتنا قائلا :"فعلينا ان نتعاون رسميا وشعبيا وإعمال الفكر السليم والتنسيق التام".


جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة 45 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة حاليًا بحضور أطراف العمل العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال.

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