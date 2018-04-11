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محافظات

سباق ختام الأنشطة التربوية بإدارة بسيون التعليمية.. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
استمرت لليوم الثامن فاعليات سباق ختام الأنشطة التربوية بالمديرية للعام الدراسي 2017 /2018 تحت رعاية الشناوى عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية حيث يستمر السباق بمدارس إدارة بسيون.

وتفقدت لجنة التقييم من موجهي عموم الأنشطة وقيادات المديرية، أعمال المدارس المشاركة من (صحافة وتربية اجتماعية وتربية نفسية وبيئة وسكان ومشغولات يدوية) بأيادي الطلاب وعروض رياضية من مختلف المدارس وفي فناء المدرسة تم تقديم المواهب من شعر وغناء وعروض مسرحية ورياضية وقامت اللجنة بالتقييم داخل مظاريف مغلقة لحين الانتهاء من العشر إدارات لاستخراج نتيجة السباق. 

كما حضر المهرجان مدير عام إدارة بسيون التعليمية ومدير الشئون التنفيذية بالمديرية وقيادات التعليم بالمديرية وإدارة بسيون التعليمية بكافة المراحل والأقسام والتوجيهات، ومدراء المدارس المشاركة في العروض الرياضية والمعلمين والمعلمات والمهتمين بالتعليم ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب.

ويقام غدًا اللقاء لليوم التاسع، من داخل مدرسة كفر الزيات الثانوية بنين، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية.
سباق ختام الأنشطة التربوية بإدارة بسيون التعليمية.. صور
سباق ختام الأنشطة التربوية بإدارة بسيون التعليمية.. صور
سباق ختام الأنشطة التربوية بإدارة بسيون التعليمية.. صور
سباق ختام الأنشطة التربوية بإدارة بسيون التعليمية.. صور
سباق ختام الأنشطة التربوية بإدارة بسيون التعليمية.. صور

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