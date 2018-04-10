فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي،منذ قليل، الصالة الرئاسية، استعدادا لوصول ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين.



أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، وانتظمت الخدمات الأمنية أمام الصالة وفي الطرق المودية للمطار، وتم منع دخول السيارات بمنطقة كبار الزوار، وقامت فرق المفرقعات بتمشيط المنطقة مستخدمة الكلاب البوليسية.



وقامت شركة الميناء بصرف العاملين بالمطار ساعتين عن موعدهم الرسمي في إطار خطة تأمين الشيخ محمد بن زايد،وحتي تكون منطقة كبار الزوار مؤمنة تماما .