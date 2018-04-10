ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول ولي عهد أبوظبي

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:02 م
ولى عهد أبوظبى الشيخ
ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
نورهان خفاجي
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي،منذ قليل، الصالة الرئاسية، استعدادا لوصول ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين.

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، وانتظمت الخدمات الأمنية أمام الصالة وفي الطرق المودية للمطار، وتم منع دخول السيارات بمنطقة كبار الزوار، وقامت فرق المفرقعات بتمشيط المنطقة مستخدمة الكلاب البوليسية.

وقامت شركة الميناء بصرف العاملين بالمطار ساعتين عن موعدهم الرسمي في إطار خطة تأمين الشيخ محمد بن زايد،وحتي تكون منطقة كبار الزوار مؤمنة تماما .

ترشيحاتنا

أسطول البحر الأسود الروسي يعلن التأهب لمنظومات الدفاع الجوي

مفاجأة مدوية في انتقال عبدالله السعيد إلى الدورى الفنلندي

رفع أولى جلسات استئناف المطربة شيرين على حبسها لاتخاذ القرار

صحيفة: قاعدة عسكرية سعودية على الحدود القطرية

صحيفة تايمز: محمد صلاح يمثل صداعا لجوارديولا

قطار دون محرك يسير إلى المجهول وعلى متنه ألف راكب.. فيديو

حسام حبيب يكشف سبب إخفاء خبر زواجه من شيرين.. فيديو

خبير عسكري: ضربة أمريكية أوروبية ضد سوريا خلال 48 ساعة.. فيديو

الإعدام لـ11 متهما قتلوا شخصين وأصابوا 5 آخرين بسبب غسيل سيارة

فى ذكري ميلاد عمر الشريف.. سر رفض لورانس العرب الارتباط بـ «صوفيا لوران» وكيف سقط فى فخ الأوسكار

شاهد.. لحظة قفز فتيات من شرفة «صالة رقص» مشتعلة

«زوكربيرج» يكشف سبب رفض الثنائي «الأسود» المواليتين لـ «ترامب» في «فيس بوك»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

شاهد..ممتلكات الأهالي المتضررة من انهيار عقار إمبابة

فيديو

داليا زيادة: التحذير من تسييس اليونسكو موقف مصري شجاع.. فيديو
حازم الملاح: 16 ألف طفل بلا مأوى في مصر طبقًا لآخر إحصائية.. فيديو
شاهد.. جنود الإحتلال الإسرائيلي يحتفلون بقنص شاب فلسطيني أعزل
عودة معرض الزهور بعد غياب 6 سنوات في شم النسيم بالسويس يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
نائب رئيس البورصة: زيادة كبيرة في نسبة المستثمرين الأجانب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟