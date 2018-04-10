4 نصائح لزيادة كفاءة جهاز المناعة

تعد كريات الدم البيضاء من المكونات الأساسية للدم، حيث تساهم فى تقوية مناعة الجسم، وتحفيزه على صد هجوم البكتيريا والكائنات الدقيقة الضارة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المناعية الخطيرة، مثل مرض الإيدز والسرطان وفيروس "C"، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف أخصائي التغذية، بعض النصائح لتقوية هذه المناعة.



1- تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، مثل السبانخ والألبان الفواكه حيث تساهم فى إنتاج عدد أكبر من كريات الدم البيضاء والضرورية لتعزيز المناعة وتقويتها ضد الإصابات البكتيرية والفيروسية.



2-الشاى الأخضر الداكن يحفز مناعة الجسم ويساعد الجسم على تكوين المزيد من كرات الدم البيضاء، وكما أنه يحتوى على قدر كبير من مضادات الأكسدة، بما يزيد من قدرته على مواجهة الأمراض.



3-تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل البيض والأسماك واللحمة المشفاة، وأشار الباحثون والذين أجروا الدراسة بجامعة تافتس أن الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كبيرة من البروتينات لا ترتفع مستويات كرات الدم البيضاء لديهم.



4-احرص على تناول أحد المكملات الغذائية المحتوية على حمض الفوليك بانتظام إذا كنت لا تحصل عليه من خلال المصادر الطبيعية من الأطعمة المختلفة حتى تشعر بتحسن ملحوظ.