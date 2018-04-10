شاهد.. مارك زوكربيرج "متوتر" ويعتذر قبل مثوله أمام الكونجرس

وصل مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمثول أمام الكونجرس والاستماع لشهادته اليوم وغدًا.



وبحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإن مارك بدا متوترا فور وصوله وحرص على الاعتذار خلال اجتماعه بمشرعين أمريكيين بالأمس قائلا "من الواضح أننا لم نقم بما فيه الكفاية لمنع إساءة استخدام فيسبوك.. لم تكن لدينا نظرة دقيقة لمسؤوليتنا وكان هذا خطأ كبير مني وأنا أعتذر".



ويواجه زوكربيرج أسئلة حول كيفية تبادل بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك بطريقة "غير مشروعة" مع شركة كمبريدج أناليتيكا البريطانية التي تعمل في مجال الاستشارات السياسية.



وإذا لم يقدم زوكربرج إجابات مرضية فإن الكونجرس سيضغط لسن قوانين جديدة تفرض رقابة صارمة على فيس بوك، وأكد البرلماني بيل نيلسون أنه إذ لم يهتم بتجاوزات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك لن يأمن أي أمريكي على خصوصيته.



ويواجه فيسبوك أكبر أزمة في تاريخه عقب نشر معلومات تفيد بتسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لصالح شركة مسؤولة عن حملة ترامب الرئاسية، ويمثل مارك أمام الكونجرس على مدار يومين للاستماع له وتحديد الإجراء المناسب الذي سيجري اتخاذه.