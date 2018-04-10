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محافظات

رصف كوبري موقف الحويتي بحي غرب سوهاج

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:30 م
صدى البلد
إسلام رياض
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لحي غرب ومشروع الخلاطة الأسفلتية لمديرية الطرق قامت بإعادة رصف الكوبري المجاور لموقف سيارات الأقاليم بمنطقة الحويتي، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة ورصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الحضارى اللائق.

وأضاف حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الفرعية الموجودة بالحي التي يقل طولها عن 6 أمتار، وذلك نظرا لصعوبة رصفها ودخول معدات الرصف إليها وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والاتصالات وشركة الغاز الطبيعي لعدم تعارضها مع أعمال التركيب.

شدد المحافظ على مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية بنطاق المحافظة.

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