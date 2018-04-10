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محافظات

محافظ الشرقية: تطوير دريسة مشتول السوق بالتعاون مع السكة الحديد

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:32 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية تطوير المناطق العشوائية بنطاق دائرة المحافظة للقضاء على المنازل ذات الطابع المتهالك وحفاظًا على صحة وسلامة القاطنين والمارة ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من إزالة منطقة دريسة مشتول السوق بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها الجهة صاحبة الولاية على أرض المنطقة.

وكذلك صرف التعويضات النقدية اللازمة بإجمالي 900 ألف جنيه والمقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة السكة الحديد بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بإنهاء كافة متعلقات المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 30 /6 / 2018 .

وأوضح المحافظ أنه من المقرر تخطيط المنطقة والاستفادة منها بمشروع يعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز بمعرفة شركة Mot التابعة لهيئة السكة الحديد.

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