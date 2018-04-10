فرع ثقافة أسوان يحتفل بأعياد الربيع

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافى.



فى فرع ثقافة أسوان أُقيم معرض فنى بعنوان "تحيا مصر" لقصائد العهد بالدم للشاعر الشعبى محمد محمد محمد عبد العليم بقصر ثقافة أسوان.



كما احتفل القصر بأعياد الربيع، حيث تضمن الاحتفال عروض عرائس وسكات، ثم عرض فنى لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محسن حسانين ومحروس عبده جمال، تلى ذلك فقرةلاكتشاف المواهب فى الشعر، تقليد الفنانين والغناء، وفى الختام قُدم عرض فنى لفرق القصر بقيادة أحمد كشرى.



وعلى جانب آخر استضاف القصر الاحتفال بيوم اليتيم العربى، حيث شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان الفعاليات، وقام بتكريم مجموعة من العرسان والعرائس وعددًا من الأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين علميًا، وفى الختام قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية عرضًا فنيًا .



بينما قدمت فرقة الأقصر للمنوعات مساء أمس عددًا من الأغانى الشعبية ذات الطابع التراثى وذلك احتفالًا بأعياد الربيع بساحة أبو الحجاج وسط حضور جماهيرى كبير.



كما احتفل قصر ثقافة أرمنت بهذه المناسبة، حيث قدم القصر مجموعة من العروض الفنية والمواهب الشعرية بنادى الشبان المسلمين.