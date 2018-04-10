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محافظات

وكيل «تعليم الفيوم» يشيد بمنتجات منفذ بيع مدرسة الزراعة.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:03 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، منفذ بيع منتجات التعليم الفني بالفيوم (مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية)، مشيدا بالجهد المبذول فى العمل.

وشدد عبدالمنعم على ضرورة زيادة منتجات منفذ البيع حتى تكفى احتياجات السوق الخارجي كمساهمة من التربية والتعليم بالفيوم فى مكافحة غلاء الأسعار بمحافظة الفيوم وتخفيف الأعباء على المواطنين حيث يشمل منفذ البيع على منتجات المدرسة من العسل النحل ومنتجات قسم الصناعات من الجبن والمربات والمخللات، ومنتجات قسم الألبان من الزبادي والرايب والحليب، ومنتجات قسم الكيمياء، من المنظفات والمعطرات، ومنتجات المخبوزات الأفرنجي، منبها بضرورة ضبط الأسعار فى البيع والحصول على أعلى جودة لمنتجات المدرسة حتى تنافس السوق المحلية الخارجية.

وفي إطار مشاركة التربية والتعليم بالفيوم بالمسابقات على مستوى الجمهورية فازت الطالبة أسماء محمد عطا – مدرسة عائشة حسانين الثانوية بنات – إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال المقال الأدبي وشاركت بمقال بعنوان (محمد جمال الدين) – فى مسابقة مبدعي المستقبل والتى نظمها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وكيل «تعليم الفيوم» يشيد بمنتجات منفذ بيع مدرسة الزراعة.. صور
وكيل «تعليم الفيوم» يشيد بمنتجات منفذ بيع مدرسة الزراعة.. صور
وكيل «تعليم الفيوم» يشيد بمنتجات منفذ بيع مدرسة الزراعة.. صور
وكيل «تعليم الفيوم» يشيد بمنتجات منفذ بيع مدرسة الزراعة.. صور

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