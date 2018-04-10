لإطلالة صيفية.. النحت الديناميكي طريقك إلى «Brazilian Butock»

مع بداية فصل الصيف يكون حلم كل فتاة الحصول على إطلالة مميزة وجسم متناسق، حتى ترتدي ما تشاء من الموديلات المتنوعة التي ستظهرها في قمة أناقتها وأنوثتها.



يقول الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والليزر بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن أغلب الفتيات اليوم أصبح لديهن تطلع للحصول على قوام النجمات، مشيرا إلى أنه تعتبر" Brazilian Butock" أو المؤخرة البرازيلية، واحدة من الأحلام التي تتحقق بواسطة جلسة من النحت الديناميكي.



ويضيف أن عملية شد المؤخرة على الطريقة البرازيلية هي نوع من عمليات التنسيق للقوام ولكن بتركيز أكبر على هذه المنطقة لتكون النتيجة الظهور بمظهر أكثر شباب وبروزًا وحيوية والحصول على إطلالة جانبية جذابة، وأنه يجري خلال هذه العملية جمع الدهون من مناطق متفرقة من الجسم، بحيث يتم تكبير المؤخرة بطريقة طبيعية للغاية، وقد حظيت هذه الجراحة على مدى السنوات القليلة الماضية بتغطية بإقبال كبير من الفتيات والسيدات من مختلف الأعمار.



وذكر أن المرشحين لهذه العملية أصحاب المؤخرة ، المسطحة ، المترهلة ، غير المتناسقة ، التعرض لخسارة الوزن بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى تغير شكل المؤخرة.



وبسؤاله كم يلزم من الوقت للتعافي بعد العملية؟ قال إن اتباع تعليمات ما بعد الجراحة التي يذكرها الطبيب من الأمور الهامة لضمان حماية الخلايا الدهنية بعد إجراء النحت الدينامكي والتي تتلخص في التالي:



1- الراحة في السرير وتناول الكثير من السوائل خلال الأسبوع الأول



2- عدم الجلوس على المؤخرة بشكل مباشر خلال ثلاثة أسابيع



3- عدم القيادة لمدة ثلاثة أسابيع



4- إجازة من العمل لمدة أسبوعين، إذا لم يكن الأمر يتطلب منك الجلوس خلال الأسبوع الثالث.



5- ارتداء ملابس ضاغطة " الكورسيه " لمدة 24 ساعة يوميًا خلال أول أسبوعين