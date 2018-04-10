ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

لإطلالة صيفية.. النحت الديناميكي طريقك إلى «Brazilian Butock»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:32 م
صدى البلد
رنا عصمت
مع بداية فصل الصيف يكون حلم كل فتاة الحصول على إطلالة مميزة وجسم متناسق، حتى ترتدي ما تشاء من الموديلات المتنوعة التي ستظهرها في قمة أناقتها وأنوثتها.

يقول الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحات التجميل والليزر بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن أغلب الفتيات اليوم أصبح لديهن تطلع للحصول على قوام النجمات، مشيرا إلى أنه تعتبر" Brazilian Butock" أو المؤخرة البرازيلية، واحدة من الأحلام التي تتحقق بواسطة جلسة من النحت الديناميكي.

ويضيف أن عملية شد المؤخرة على الطريقة البرازيلية هي نوع من عمليات التنسيق للقوام ولكن بتركيز أكبر على هذه المنطقة لتكون النتيجة الظهور بمظهر أكثر شباب وبروزًا وحيوية والحصول على إطلالة جانبية جذابة، وأنه يجري خلال هذه العملية جمع الدهون من مناطق متفرقة من الجسم، بحيث يتم تكبير المؤخرة بطريقة طبيعية للغاية، وقد حظيت هذه الجراحة على مدى السنوات القليلة الماضية بتغطية بإقبال كبير من الفتيات والسيدات من مختلف الأعمار.

وذكر أن المرشحين لهذه العملية أصحاب المؤخرة ، المسطحة ، المترهلة ، غير المتناسقة ، التعرض لخسارة الوزن بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى تغير شكل المؤخرة.

وبسؤاله كم يلزم من الوقت للتعافي بعد العملية؟ قال إن اتباع تعليمات ما بعد الجراحة التي يذكرها الطبيب من الأمور الهامة لضمان حماية الخلايا الدهنية بعد إجراء النحت الدينامكي والتي تتلخص في التالي:

1- الراحة في السرير وتناول الكثير من السوائل خلال الأسبوع الأول

2- عدم الجلوس على المؤخرة بشكل مباشر خلال ثلاثة أسابيع

3- عدم القيادة لمدة ثلاثة أسابيع

4- إجازة من العمل لمدة أسبوعين، إذا لم يكن الأمر يتطلب منك الجلوس خلال الأسبوع الثالث.

5- ارتداء ملابس ضاغطة " الكورسيه " لمدة 24 ساعة يوميًا خلال أول أسبوعين

ترشيحاتنا

لاعب المقاصة يربط انتقاله إلى الزمالك ببقاء إيهاب جلال

شاهد..أول صورة لـ"عبدالله السعيد " بقميص فريقه الفنلندي الجديد

وكيل عماد متعب يكشف موقف اللاعب من الانتقال للزمالك..فيديو

دفاع شيرين يستشهد بمقولة إسماعيل ياسين في أحد أفلامه عن البلهارسيا

الطب الشرعي تخاطب المواطنين للتعرف على 51 جثة مجهولة الهوية

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة روما وبرشلونة في «الشامبيونزليج»

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

تعرف على كواليس بقاء إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك عقب الاستقالة

شاهد.. كيف انتقمت سيدة من حبيبها الخائن

أسطول البحر الأسود الروسي يعلن التأهب لمنظومات الدفاع الجوي

شاهد..إطلالات مميزة لـ "صبا مبارك" فى عيد ميلادها

شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول احتفالا بالعيد القومي ..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

فيديو

«مكرم»: طرح شهادات أمان للجاليات المصرية بالخارج.. فيديو
فيديوجراف.. أشهر أفلام عمر الشريف في السينما العالمية
سامح شكرى: تبادل التمثيل الدبلوماسى بين مصر وقبرص يعزز التعاون بين البلدين.. فيديو
منى محرز: تحصين 80% من المواشي ضد الحمى القلاعية ..فيديو
التفاصيل الكاملة لسقوط عقار بإمبابة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟