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أخبار البلد

انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:22 م
ياســـمين بدوي
حصل موقع صدى البلد على تقرير رسمي يكشف أبرز تفاصيل الخريطة الرقمية الخاصة بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018.

وفيما يلي ننشر أبرز النقاط المذكورة في هذا التقرير الرسمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم :

* إجمالي عدد الطلاب في المدارس 21 مليونا 441 ألفا و404 طلاب وطالبة.
*عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الحكومية : 19 مليونا و283 ألفا و34 طالبا وطالبة.
* عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة : 2 مليون و 158 ألفا و 370 طالبا وطالبة.
*عدد المدارس الموجودة بالخدمة هذا العام ، 53 ألفا و587 مدرسة على مستوى الجمهورية.
* إجمالي عدد الفصول الموجودة بالخدمة : 490 ألفا و 174 فصلا.
*عدد المدارس الحكومية : 45 ألفا و 846 مدرسة .
* عدد المدارس الخاصة : 7 آلاف 741 مدرسة.
*إجمالي عدد المدرسين : 1023833 معلما ومعلمة.
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية
انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية

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