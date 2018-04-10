انفوجراف.. حقائق رقمية عن المنظومة التعليمية

حصل موقع صدى البلد على تقرير رسمي يكشف أبرز تفاصيل الخريطة الرقمية الخاصة بمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018.

وفيما يلي ننشر أبرز النقاط المذكورة في هذا التقرير الرسمي الذي أعدته وزارة التربية والتعليم :* إجمالي عدد الطلاب في المدارس 21 مليونا 441 ألفا و404 طلاب وطالبة.*عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الحكومية : 19 مليونا و283 ألفا و34 طالبا وطالبة.* عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة : 2 مليون و 158 ألفا و 370 طالبا وطالبة.*عدد المدارس الموجودة بالخدمة هذا العام ، 53 ألفا و587 مدرسة على مستوى الجمهورية.* إجمالي عدد الفصول الموجودة بالخدمة : 490 ألفا و 174 فصلا.*عدد المدارس الحكومية : 45 ألفا و 846 مدرسة .* عدد المدارس الخاصة : 7 آلاف 741 مدرسة.*إجمالي عدد المدرسين : 1023833 معلما ومعلمة.