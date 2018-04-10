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رياضة

يوسف أوباما يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:20 م
صدى البلد
ملك موسى
تلقي يوسف أوباما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا من مسئولي نادي بتروجت خلال الساعات الماضية للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يدرس أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك بسبب مشاركته على فترات مع الفريق، وهو الأمر الذي جعله يفكر في الرحيل عن الفريق ولو على سبيل الإعارة، مثلما حدث من قبل، خاصة أنه لعب لأندية وادي ودجلة والاتحاد السكندري.

جدير بالذكر أن اللاعب تلقى عرضًا من الاتحاد للعودة إلى صفوفه مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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