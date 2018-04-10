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محافظات

رفع 24 طن مخلفات قمامة من شوارع الأقصر عقب شم النسيم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:34 م
صدى البلد
شمس يونس
نجح قطاع النظافة بمدينة الأقصر، في رفع 24 طن مخلفات من الشوارع والميادين، عقب انتهاء احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.

وقالت هدية ثابت، نائب رئيس مجلس مدينة الأقصر لشئون النظافة، إنه فور انتهاء احتفالات المواطنين، شن قطاعات النظافة بالمدينة، حملات كبرى لرفع القمامة من الأماكن التي شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين.

وأشارت نائب رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة، إلى أن الحملات استهدفت كورنيش النيل، والممشى السياحي، وميدان أبو الحجاج، وشارع المحطة، اللذين شهدوا تجمع الأهالي للاحتفال بشم النسيم.

وأوضح سمير أبو السعود رئيس قطاعات النظافة بمدينة الأقصر، أنه تم رفع 6 أطنان مخلفات من الممشى السياحي، و 14 طن من ميدان أبو الحجاج وشارع المحطة، و 4 أطنان من كورنيش النيل.

وأكد استمرار حملات النظافة اليومية بشوارع الأقصر، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ولتجميل صورتها أمام زوارها من كافة أنحاء العالم.

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