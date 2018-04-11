«ملائكة في النار» عرض مسرحي بثقافة الدقهلية 14 أبريل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الدقهلية خلال الشهر الجاري.





وتتضمن يوم 11 إبريل محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "التعليم والمناهج المقدمة للمعاقين" ببيت ثقافة بداوي في العاشرة صباحًا، وفي نفس اليوم في السابعة مساء يعقد بيت ثقافة المطرية أمسية شعرية لشعراء المطرية والسنبلاوين.





ويوم 12 إبريل تعقد مكتبة أتميدة الثقافية محاضرة بعنوان "الإتحاد العربي والقابلية للتحقق" في الحادية عشرة صباحًا، ويوم 13 إبريل في الحادية عشرة صباحًاينظم قصر ثقافة المنصورة عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقي العربية بدار الأيتام والمكفوفين، كما يقدم القصر عرض مسرحي لفرقة الفلاحين بعنوان "ثورة الفلاحين" خلال الفترة 13- 23 إبريل الجاري في تمام السابعة مساء.





ويقدم القصر عرض مسرحي آخر لفرقة الهواة بعنوان "ملائكة في النار" خلال الفترة 14 إبريل – 5 مايو المقبل تمام السابعة مساء، وفي يوم 15 إبريل في الحادية عشرة صباحًا تقام عدة أنشطة تشمل محاضرة "المؤسسات المجتمعية ودورها في مواجهة الإرهاب" بمكتبة أبو القراميط، محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالمعاقين" ببيت ثقافة السنبلاوين، ندوة عن "كيفية تنمية سيناء والإستفادة من ثرواتها" ببيت ثقافة بداوي.



