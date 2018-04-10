سوريا تدعو منظمة دولية للتحقيق في مزاعم الهجوم الكيماوي في دوما

ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم "الثلاثاء" أن الحكومة دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق للتحقيق في مزاعم الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.



ونسبت الوكالة العربية السورية للأنباء إلى مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله "سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية".