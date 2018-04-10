النيل العربية تصدر «التدريب والأمن القومي»

صدر حديثًا عن مجموعة النيل العربية كتاب «التدريب والأمن القومي»، للمؤلف سعد الدين خليل عبد الله.



وقال المؤلف: «إن التدريب وقضية تطويره هما من صميم قضايا الأمن القومي إذا أردنا أن نلحق بعالم الأقوياء الذين يفرضون احترامهم لكي تُسمع كلمتهم وتصان حقوقهم، وحتى يمكننا التعايش مع تفاعلات ومستجدات عالم الأقوياء المشحون بالمتغيرات والتحديات السريعة المتتابعة وبخاصة في الفترة الأخيرة ـ مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم القوة لم يعد ينصرف إلى البعد العسكري فحسب بل يمتد إلى الأبعاد الجيوبوليتيكية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ـ فإن ذلك يستوجب الإقرار بأنه لا يمكن تصوُّر وجود دولة منتجة قوية قادرة على الوقوف في وجه هذا المعترك الشرس إلا بإعداد المواطن إعدادًا مختلفًا كي يصبح إنسانًا منتجًا عصريًّا مفكرًا قادرًا على مواجهة التحديات والأزمات».