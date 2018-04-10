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برلمان

اتجاه لتأجيل اجتماع «عليا الوفد» لتنصيب أبو شقة رئيسا واختيار سكرتير عام

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:30 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن وجود اتجاه لتأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم، الثلاثاء، والذي كان مقررا خلاله تنصيب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة الحزب بعد تقديم الدكتور السيد البدوى استقالته من رئاسة الحزب.

وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سبب التأجيل هو وجود مخالفة قانونية بشأن دعوة أبو شقة لانتخاب سكرتير عام الحزب، إلا أن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، تدخل وأعلن أن جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد تم وضعه منذ 8 أيام ولم يعترض عليه أى عضو من أعضاء الهيئة العليا.

وأشارت إلى وجود مقترح بالتصويت على تأجيل اجتماع الهيئة العليا اليوم، وهناك محاولات أخرى لعرقلة هذا التصويت.

وكان من المقرر أن تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا اليوم لتنصيب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد بعد تقديم الدكتور السيد البدوى استقالته من رئاسة الحزب.

كما سيشمل اجتماع الهيئة العليا أيضا انتخاب السكرتير العام الجديد لحزب الوفد بشكل سري، بعد خلو منصب السكرتير العام للحزب بفوز المستشار بهاء أبوشقة برئاسة حزب الوفد.

وكشف الدكتور ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن الأسماء المرشحة لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد، بعد خلو المنصب بانتخاب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد والذى كان يشغل هذا المنصب.

وأكد الهضيبى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المرشحين لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد هم المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، ومحمد عبد العليم داود، نائب رئيس حزب الوفد.

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