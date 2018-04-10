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محافظات

محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:33 م
محافظ الدقهلية يناقش
محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير
محمد احمد
ناقش الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية اليوم، الثلاثاء، رسالة الماجستير المقدمة من الطبيبة سارة محمد أبو عجيزة المعيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد الكبد القومي وتناول البحث تقييم العلاقة بين تعدد الأشكال الجيني للجلوتاثيون بيرواكسيدير 1 وسرطان الكبد.

وأشار الدكتور الشعراوي إلى أن البحث يناقش موضوع حيوي حول الأسباب والعوامل التي تؤدي إلي سرطان الكبد وهذه الأبحاث تأتي ضمن رسالة معهد الكبد لوضع سبل مثلي للعلاج ومتابعة المرضى.

وضمت لجنة الإشراف والمناقشة الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية السابق ومحافظ الدقهلية ومن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعهد الكبد الدكتورة جيهان السعيد والدكتور محمد عقل والدكتور وليد فتحي والدكتورة هبة سامي غانم.

محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
محافظ الدقهلية يناقش رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

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