وزير البيئة: مصر تعالج 70% من مخلفات المصانع على نهر النيل

قال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، إن مصر وصلت فى مجال معالجة مخلفات المصانع التى تصب على نهر النيل إلى نسبة 70% توافق، ونعمل حاليًا فى الجزء الأخير وتكلفته تتراوح بين 300 إلى 400 مليون لتطوير تكنولوجيا المعالجة، وذلك من خلال التعاون مع الشركة القابضة لتمويل هذه الجهود.



جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأضاف وزير شئون البيئة، نعمل مع جامعة الإسكندرية لتطوير تكنولوجيا المعالجة، من خلال تكنولوجيا مصرية 100% منتجه فى مصر لتخفيض التكلفة.



وأشار فهمي إلى أن الوزارة تفتش وتنفذ القانون و المصانع غير المتوافقة نعرض عليها خطط توفيق أخرى وفى حالة الإصرار على المخالفة يتم تطبيق القانون، دون أن يكون فى ذلك تهديد لصناعتنا، لكن من يلتزم أهلا وسهلا و نعطيه إمكانيات الالتزام و من لا يلتزم سوف نطبق القانون لأن هذا الأمر متعلق بصحة الناس.



و أشاد فهمي، بدور اللواء عبدالحميد الهجان-محافظ قنا، فى حل أزمة الأراضى التى كان متعدى عليها من قبل مصنع الورق واسترجاعها للدولة، إضافة للجهود التى بذلت بالتعاون بين الوزارة والمحافظة فى إنشاء حزام شجري للقضاء على التلوث كجزء من حل المشكلة.

