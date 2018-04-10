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«مكرم»: طرح شهادات أمان للجاليات المصرية بالخارج.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والتعاون الدولى، إن المصريين بالخارج طلبوا انضمامهم والسماح لهم بشراء شهادة أمان، لافتة إلى أنه تم طرح شهادة أمان للمصريين بالخارج بداية من اليوم.

وأضافت "مكرم"، خلال حديثها بمؤتمر "الفن والحضارة ودورهما في تأكيد الهوية العربية"، أن الشهادات يتم شراؤها "أونلاين" أو من خلال فروع البنوك بالخارج أو وزارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أنه تم طرح الشهادات رغبة من الدولة فى المساواة بين المصريين فى الداخل والخارج.

وأوضحت أن وزارة الهجرة ستتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لتعريفهم بشروط الشهادة وكيفية شرائها.

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