التحالف الوطني العراقي: التصعيد لا يخدم شعوب المنطقة ولا يعالج مشاكلها

التقى رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم "الثلاثاء"، السفير الأمريكي في بغداد دوجلاس سيليمان لبحث تطورات الوضع في العراق .



وأكد الحكيم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراق - أن العراق يسير قدما نحو الاستقرار وبناء الدولة ، مشيرا إلى أن التصعيد لا يخدم شعوب المنطقة و ولا يعالج مشاكلها.



وأكد الحكيم على أهمية الأغلبية الوطنية المكونة من القوى القريبة من بعضها من ناحية البرامج الانتخابية، مشيرا إلى أن ذلك سيخلق حكومة تتحمل المسؤولية ومعارضة وطنية تراقب وتحاسب، كما يجب العمل على ترسيخ التجربة الديمقراطية".



وأوضح الحكيم أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحدي بناء الدولة والمؤسسات، مضيفا أن "الأولوية الاقتصادية وتوفير فرص العمل يجب أن يكون موضع اهتمام الحكومة القادمة، وأن تحقيقها يتطلب العمل على جلب الاستثمارات الأجنبية والوطنية الفاعلة خارج العراق".