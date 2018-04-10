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أخبار البلد

وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:53 م
أرشيفية
أرشيفية
نهلة الشربينى
أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن توفير شهادة أمان للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن من خلال مكاتب الصرافة أو بمواقع البنوك الوطنية الثلاثة المشاركة قي طرح الشهادة علي الإنترنت، كما ستقدم الوزارة شرحا وافيا على موقعها حول كيفية استخراج شهادة الأمان، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية.

وقالت "مكرم"، اليوم "الثلاثاء" خلال مؤتمر إعلان إجراءات توفير شهادة أمان للمصريين المقيمين بالخارج، إنها استطاعت أن تنقل شعور المصريين داخل مصر وفرحتهم بشهادة الأمان التي صدرت مؤخرا عبر ثلاثة بنوك وطنية، إلى أبناء الوطن بالخارج وخاصة خلال الجولات التي قامت بها لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حتى طالبوا بالانضمام للشهادات وتقديم التسهيلات لهم، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع مسئولي البنوك المشاركة في طرح الشهادة للاتفاق على إجراءات طرحها بالخارج.

وأكدت " مكرم " أن عرض الشهادة بالخارج يثبت أنها ليست مقتصرة علي شريحة معينة، كما أنها تعكس مبدأ المساواة الذي تطبقه الحكومة المصرية بين جميع المصريين سواء داخل أو خارج مصر، منوهة بأن طرح هذه الشهادة بالخارج يمكن أن يوفر للوزارة قاعدة بيانات جديدة عن أعداد المصريين الحقيقية بالخارج.

ويشارك في مؤتمر إعلان إجراءات توفير شهادة أمان للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن، المنعقد بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي رؤساء البنوك الوطنية الأربعة: بنك مصر، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري.
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور
وزيرة الهجرة: الحكومة تطبق مبدأ المساواة بين المصريين بالداخل والخارج..صور

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