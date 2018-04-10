المغرب تخطب ود الصين لدعم ملف ترشحها لاستضافة مونديال 2026

ذكرت صحيفة " المساء " المغربية أن اللجنة القائمة على ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 تسعى للحصول على دعم الصين.



وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا مغربيا بقيادة هشام العمراني، المدير التنفيذي لملف ترشح " أسود الأطلس " مجموعة من القائمين على الاتحاد الصيني لكرة القدم؛ حيث يرتبط العمراني بعلاقات صداقة مع مجموعة من الاتحادات الآسيوية بحكم عمله سابقا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



كما ألمحت إلى أن الملف المغربي يرغب فى الحصول على دعم صيني من كل الجوانب من أجل الظفر باستضافة مونديال 2026.