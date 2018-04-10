ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المغرب تخطب ود الصين لدعم ملف ترشحها لاستضافة مونديال 2026

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:27 م
صدى البلد
احمد سليمان
ذكرت صحيفة " المساء " المغربية أن اللجنة القائمة على ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 تسعى للحصول على دعم الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا مغربيا بقيادة هشام العمراني، المدير التنفيذي لملف ترشح " أسود الأطلس " مجموعة من القائمين على الاتحاد الصيني لكرة القدم؛ حيث يرتبط العمراني بعلاقات صداقة مع مجموعة من الاتحادات الآسيوية بحكم عمله سابقا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما ألمحت إلى أن الملف المغربي يرغب فى الحصول على دعم صيني من كل الجوانب من أجل الظفر باستضافة مونديال 2026.

ترشيحاتنا

هجوم ناري من مي كساب على منتقدي "أوكا"

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

إطلالة جديدة لياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. صور

خبير سياسي: الشعب المصري أجهض أحلام أردوغان بزعامة الشرق الأوسط.. فيديو

وكيل "أحمد سامي" يكشف موقف انتقال اللاعب للأهلي..فيديو

قطار دون محرك يسير إلى المجهول وعلى متنه ألف راكب.. فيديو

شاهد.. لقطات حية من موقع عقار إمبابة المنهار

يوسف أوباما يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

الصومال تحتجز طائرة إماراتية وتستولي على الأموال الموجودة بها

لاعب المقاصة يربط انتقاله إلى الزمالك ببقاء إيهاب جلال

الطب الشرعي تخاطب المواطنين للتعرف على 51 جثة مجهولة الهوية

رئيس سموحة يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بعد إيقاف انتصارات الأحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول احتفالا بالعيد القومي ..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

رفع إشغالات الباعة والمحلات بشوارع الفجالة والجلاء ورمسيس ..صور

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

فيديو

«مكرم»: طرح شهادات أمان للجاليات المصرية بالخارج.. فيديو
فيديوجراف.. أشهر أفلام عمر الشريف في السينما العالمية
سامح شكرى: تبادل التمثيل الدبلوماسى بين مصر وقبرص يعزز التعاون بين البلدين.. فيديو
منى محرز: تحصين 80% من المواشي ضد الحمى القلاعية ..فيديو
التفاصيل الكاملة لسقوط عقار بإمبابة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟