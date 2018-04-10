البدوي يعلن استقالته من رئاسة الوفد.. ويسلم منصبه لـ"أبو شقة"

أعلن منذ قليل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق تقديم استقالته من رئاسة حزب الوفد وتسليم منصبه للمستشار بهاء أبو شقة كرئيس لحزب الوفد.



وكشفت مصادر داخل حزب الوفد عن وجود اتجاه لتأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم، والذي كان مقررا خلاله تنصيب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة الحزب بعد تقديم الدكتور السيد البدوى استقالته من رئاسة الحزب.



وأكدت مصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن سبب التأجيل هو وجود مخالفة قانونية بشأن دعوة أبو شقة لانتخاب سكرتير عام الحزب، ألا أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد تدخل وأعلن أن جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد تم وضعه منذ ٨ أيام ولم يعترض عليه أى عضو من أعضاء الهيئة العليا.