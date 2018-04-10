مؤتمر جماهيري بالضبعة للإعلان عن الخطة الاستثمارية بالمدينة.. صور

بدأ المؤتمر الجماهيري الذي يعقده اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، بمدينة الضبعة للإعلان عن الخطة الاستثمارية للدولة بالمدينة وأهم المشروعات التي سيتم تنفيذها بمدينة الضبعة بصفة خاصة، ومحافظة مطروح بشكل عام.



يعقد المؤتمر بحضور أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد البرلمان العربي، وعضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح وعمد ومشايخ وعواقل المحافظة.



وأعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، اعتماد مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019 بمبلغ 776.5 مليون جنيه، حيث تعد أكبر خطة استثمارية للمرة الثانية لمطروح علي مستوي الجمهورية.



وأوضح ابوزيد أن زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة يعد ثقة كبير من الحكومة وإيمانا منها بمستقبل المنطقة الواعد بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات بالمحافظة وخاصة بعد توقيع عقود المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة الماضية والتي ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به كافة المقومات الاستثمارية.



وأكد أن محافظة مطروح تشهد من الغد انطلاقة جديدة واستكمالا لثورة البناء والتغيير، تواكبها خطة لبناء البنية التحتية من مشروعات خدمية على أرض الواقع كمشروعات الكهرباء والطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مع تجديد شامل لمدن المحافظة جميعها خاصة مدينة مرسى مطروح على أحدث الطرز العالمية،وإعادة تصميمها لتواكب وتحتل مكانتها السياحية والاستثمارية العالمية.