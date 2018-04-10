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ثقافة

تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:55 م
صدى البلد
علاء المنياوي
نظمت إدارة البحث العلمي بالكرنك، اليوم الثلاثاء، محاضرة ألقاها عبد الناصر عبد العظيم مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا عن ترميم طريق الكباش، وتناولت الجهود التي بذلها الأثريين والمرممين في مشروع طريق الكباش.

وقد شهد طريق الكباش العديد من الفرق الأثرية والترميمية قبل أكثر من 69 عاما، منذ بدأت أعمال الكشف عنه بواسطة الدكتور زكريا غنيم وتبعه الدكتور محمد عبد القادر والدكتور محمد الصغير والدكتور منصور بريك، والآن تجري الأعمال بإشراف الأثري مصطفي الصغير مدير عام الكرنك.

وعقب المحاضرة تم تكريم الأثريين المشاركين في الدورة التدريبية لاستخدام تقنية الديجيتال في الرسم الأثري، والتي أشرف علي أعمال التدريب بها الأثري سعد بخيت، كما تم تم توزيع شهادات ورشة التصوير الثلاثي الأبعاد، والتي أشرف علي التدريب وإلقاء المحاضرات بها الأثريون عزة عبد المقصود وأسماء عبد المنعم وإبراهيم مصطفي ابراهيم.
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور
تكريم المشاركين في دورة تقنية الديجيتال في الرسم الأثري.. صور

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