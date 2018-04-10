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أخبار العالم

الإمارات تستنكر احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:33 م
صدى البلد
رويترز
ذكر بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الإمارات استنكرت اليوم، الثلاثاء، احتجاز الصومال طائرة مدنية إماراتية والاستيلاء على مبالغ مالية كانت على متنها.

وقال البيان: "أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".

وقالت الشرطة ومصادر حكومية إنه تم الاستيلاء على نحو 9.6 مليون دولار تقريبا من على متن الطائرة التي هبطت في مطار مقديشو قادمة من الإمارات.

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