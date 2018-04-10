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أخبار العالم

"الهلال الأحمر الفلسطيني" تستنكر استهداف الاحتلال لمسعفيها في غزة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:31 م
صدى البلد
أ ش أ
استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي مباشرة على المسعف المتطوع عماد البحيصي مساء أمس شرق البريج في قطاع غزة، وهو داخل سيارة إسعاف تابعة للجمعية، أثناء تأديته واجبه الإنساني، ما أدى لإصابته إصابة بالغة وخضوعه لعملية جراحية.

وأوضحت الجمعية - في بيان - أن هذا الاعتداء يأتي استمرارا لاستهداف طواقم الإسعاف في الميدان، ما أدى لإصابة 21 مسعفا منذ الثلاثين من شهر مارس الماضي.

وأضافت الجمعية أن هذا الاستهداف يأتي ضمن حملات التحريض التي تتعرض لها من قبل الاحتلال، آخرها تصريحات وزير الدفاع الاحتلال أفيجدور ليبرمان التي نشرت في الصحافة الإسرائيلية في 7 أبريل الجاري، التي اتهم فيها استخدام سيارات الإسعاف التابعة للجمعية وشارة الهلال الأحمر لأهداف غير إنسانية.

ورأت الجمعية أن هذا الاتهام الباطل، وسيلة لتشجيع وتبرير استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية، عموما، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني خصوصا.

وقالت إن هذا الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة تلك المتعلقة بمسؤولية دولة الاحتلال تسهيل عمل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

واعتبرت الجمعية هذه الاعتداءات جزءا من استهداف المدنيين المحتجين سلميا باستعمال القوة المفرطة المميتة، التي أدت إلى القتل العمد لنحو 30 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 2500 بجروح مختلفة أكثر من نصفها بالرصاص الحي.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لإرغامها على احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن انتهاكاتها وبشكل خاص استهداف المدنيين والمسعفين والصحفيين.

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