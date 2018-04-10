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أخبار العالم

بوتين: مراكز بحثية روسية تشارك في تطوير أسلحة لا نظير لها في العالم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:32 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خبراء عشرات المراكز البحثية الروسية، شاركوا في تطوير الأسلحة الروسية الاستراتيجية الجديدة، التي لا نظير لها في العالم.

وأضاف بوتين، خلال مشاركته في احتفالية بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس المركز الوطني الروسي للبحوث "معهد كورتشاتوفسك" اليوم، الثلاثاء: "لقد شاركت عشرات المؤسسات ومكاتب التصميم والمراكز العلمية في إنتاج الأسلحة الحديثة، بينها معهد كورتشاتوفسك.

وتابع: "لا تملك أي دولة مثل هذه الأسلحة اليوم".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن - خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في الأول من مارس - عن تطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخي والدفاع الجوي.

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