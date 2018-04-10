تعرف على الحكمة من ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رحلة الإسراء والمعراج جاءت منحة من رب العالمين بعدما لاقى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أشكالًا وألوانًا من المحن مع قومه؛ لتُذهب عن صدره الآلام والأحزان، وتربط على قلبه وتثبت فؤاده، فإذا كان أهل الأرض قد تَخَلَّوا عنه فإن السماء تفتح له أبوابها.



وأضافت "الإفتاء" عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الإسراء والمعراج لم يكن حدثا وانتهى أمره، لكن ما شهده الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الرحلة المباركة كان ترسيخا للإيمان، ودرسا نتعلم منه كيف يكون الإيمان بالغيب، خاصة أن هناك أمورا لم يتصورها العقل من الغيبيات.

