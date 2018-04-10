ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:59 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية للوقوف على ما تم تنفيذه في إجراءات تقنين التعديات بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا واللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد أيمن الشرقاوي مدير عام المكتب الفني لمحافظ الغربية، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء.

وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن عدد من تقدموا للتقنين بلغ 737 طلبا منهم 386 سددوا رسوم الفحص وقبل منهم 274 طلبا ورفض 112 طلبا بينهم 8 حالات رفض نهائي و104 حالات لعدم استيفاء الأوراق.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته خلال الإجتماع لرؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بإجراء حصر شامل لكل المتعدين على أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات للتقنيين وكذا إخطارهم لسرعة البدء في إجراءات التقنيين للإنتهاء منها بأكملها قبل نهاية المدة المحددة 14/6/2018 .

وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن والأحياء ورجال الشرطة لتحصيل غرامات المباني المخالفة وكذا العمل على إزالة كافة التعديات سواء كانت أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الزراعة بعمل حملات لتوعية المواطنين بالقانون الجديد للتعدي على أراضى أملاك الدولة والعقوبات المترتبة على عدم تنفيذه وكذا العمل على الأحوزة العمرانية لفتح مجال للبناء المرخص السليم.

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الري بالتشديد على المقاولين بإزالة ناتج تطهر الترع أولًا بأول حتى تصل المياه نهايات الترع بالإضافة للحفاظ على السيولة المرورية على الطرق.

وفي نهاية الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على الإصلاح الدوري لكافة المعدات حتى تعمل بكامل طاقتها.
محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور
محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور
محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور
محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور
محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

شاهد.. اختراق حساب ميدو الرسمي على «تويتر»

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم

اتحاد الكرة يكشف أسباب عدم التجديد لـ «كوبر» قبل كأس العالم

الأزهر يمنع طلاب «البناطيل الممزقة» من دخول الامتحان

رئيس سموحة يوجه رسالة نارية لجمهور الأهلي بعد إيقاف انتصارات الأحمر

الصومال تحتجز طائرة إماراتية وتستولي على الأموال الموجودة بها

شوبير: أزمات الزمالك بحاجة لعالم ذرة..وجلال سيرحل عن الفريق..فيديو

بالأسماء والتواريخ.. الزمالك ينتظر المدرب رقم 20 في عهد مرتضى منصور

شوبير يحذر محمد صلاح من الرحيل لـ«مانشستر يونايتد».. فيديو

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة

المدير الفني لـ"المقاصة": لاعبو الزمالك "محبطين"

تعرف على الوصية الأخيرة للإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. مستشفى أبو الريش للأطفال يغرق في مياه الصرف الصحي.. صور

60 ألف جنيه سعر فستان إليسا في "The Voice".. صور

محمد صلاح يصل إلى مانشستر برفقة لاعبي ليفربول قبل المواجهة المرتقبة

محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول احتفالا بالعيد القومي ..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 2532 حالة بالمجان خلال شهر مارس.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسى لولي عهد أبوظبي
بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة
السفير الهندي بالقاهرة: العلاقات مع مصر تطورت بشكل غير مسبوق.. فيديو
«غاز الدلتا»: لسنا بحاجة للاستيراد بوجود حقلي نورس وظهر.. فيديو
«مكرم»: طرح شهادات أمان للجاليات المصرية بالخارج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟