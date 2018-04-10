محافظ الغربية يناقش إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.. فيديو وصور

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية للوقوف على ما تم تنفيذه في إجراءات تقنين التعديات بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا واللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية والمهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد أيمن الشرقاوي مدير عام المكتب الفني لمحافظ الغربية، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء.



وقال المحافظ، خلال الاجتماع، إن عدد من تقدموا للتقنين بلغ 737 طلبا منهم 386 سددوا رسوم الفحص وقبل منهم 274 طلبا ورفض 112 طلبا بينهم 8 حالات رفض نهائي و104 حالات لعدم استيفاء الأوراق.



وأصدر محافظ الغربية توجيهاته خلال الإجتماع لرؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة بإجراء حصر شامل لكل المتعدين على أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات للتقنيين وكذا إخطارهم لسرعة البدء في إجراءات التقنيين للإنتهاء منها بأكملها قبل نهاية المدة المحددة 14/6/2018 .



وأشار إلى ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن والأحياء ورجال الشرطة لتحصيل غرامات المباني المخالفة وكذا العمل على إزالة كافة التعديات سواء كانت أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.



وفي السياق ذاته وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الزراعة بعمل حملات لتوعية المواطنين بالقانون الجديد للتعدي على أراضى أملاك الدولة والعقوبات المترتبة على عدم تنفيذه وكذا العمل على الأحوزة العمرانية لفتح مجال للبناء المرخص السليم.



كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الري بالتشديد على المقاولين بإزالة ناتج تطهر الترع أولًا بأول حتى تصل المياه نهايات الترع بالإضافة للحفاظ على السيولة المرورية على الطرق.



وفي نهاية الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على الإصلاح الدوري لكافة المعدات حتى تعمل بكامل طاقتها.