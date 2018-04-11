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محافظات

نماذج شبابية ناجحة ضمن «منتدى إيجابي» بالمنيا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:55 ص
صدى البلد
ايمن يونس
شهد عصام البديوى محافظ المنيا، فعاليات "منتدى ايجابي" الذي ينظمه مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات تحت شعار( فكرة مشروع نجاح) بهدف تغيير مفهوم الفكر التدريبي داخل المجتمع المنياوي.

حضر فعاليات المنتدى اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمحافظة ودكتورة نهلة الزاهد مدير مركز تدريب علوم الحاسب والتكنولوجيا بالديوان العام وعدد من طلبة الجامعات والمدارس المشاركين في المنتدى.

قال المحافظ إن الدولة تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية للعمل على بناء قدرات ومهارات الشباب وتأهيله لسوق العمل من خلال تنمية مستقبلهم الوظيفي وإمدادهم بمهارات النجاح والخبرات الضرورية كقادة المستقبل وإعدادهم بكافة القدرات الوظيفية ومدهم بالمهارات والخبرات المهنية العلمية والتطبيقية وربطهم باحتياجات سوق العمل تمهيدًا لحصولهم على فرص عمل متميزة.

من جانبها، قالت مدير مركز تدريب علوم الحاسب والتكنولوجيا، إن برنامج المنتدى يتضمن تنظيم 3 ندوات منها ندوة في مجال الثقافة يحاضر فيها الدكتور بليغ حمدي بكلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة المنيا.

وأضافت انه تم الاستعانة بمؤسستي جروب (عاوز بنزين المنيا) المتميز فى تحويل السوشيال الميديا إلي وسيلة خدمية وفعالة وأخر تجاربهم تنظيم ( مبادرة المنيا بشكل تاني ) ، ومركز دوار الفنون وهو) مركز ثقافي فني مستقل في المنيا شارك في تنظيم عدد من المهرجانات بالتعاون مع دول أوروبيه أخرها مهرجان الأكل مسرح الأكل بالاشتراك مع فرق من بريطانيا وأيرلندا) كنموذجين للتجارب الناجحة التي اعتمدت على الجهود الذاتية لخدمة المحافظة .

كما تضمن برنامج المنتدى أيضا تقديم نصائح حول كيف تبدأ مشروعك أو فكرتك عن طريق السوشيال ميديا إلى جانب عرض العديد من المشاريع في مجال السياحة وتصميم المواقع ومجال الهندسة الكيمائية والميكانيكية وعن إعادة التدوير.

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