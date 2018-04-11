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ثقافة

أكاديمية الفنون تنظم الملتقى العلمي الثالث.. 22 أبريل

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، الملتقى العلمى الدولى الثالث، بعنوان «موقع الفنون فى عالم اليوم بين الموروث والتعددية الثقافية» في الفترة من 22 حتى 26 إبريل الجاري.

يناقش الملتقى عدة محاور منها، «الفنون وعلاقتها بالدراسات البيئية، المسرح فى مفترق طرق الثقافات والتلقى المنتج، محنة الفنون بين الامتزاج الثقافى وقلق التعدد، الوسائط فى فن الرقص المعاصر، فن الرقص بين التعابير الجسدية المخزنة والثقافة الادائية الوافدة، الموسيقى الروحية ودورها فى ترسيخ قيم التعايش، صناعة السينما عبر الثقافات».

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