أكاديمية الفنون تنظم الملتقى العلمي الثالث.. 22 أبريل

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، الملتقى العلمى الدولى الثالث، بعنوان «موقع الفنون فى عالم اليوم بين الموروث والتعددية الثقافية» في الفترة من 22 حتى 26 إبريل الجاري.



