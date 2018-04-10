يوميات النجوم على مواقع التواصل.. نجم كويتى يكشف حقيقة ارتباطه بـ ياسمين صبري.. يسرا تغني للهضبة في كواليس "بني سويف".. ومي كساب تهاجم منتقدي زوجها أوكا.. فيديو

إطلالة جديدة لـ ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا

حميد الشاعرى يهنئ مايا نصرى على "قسطى بيوجعنى"

هجوم ناري من مي كساب على منتقدي "أوكا"

12 مليون مشاهدة لـ"ديو" محمد عساف ومساري

محمود حجازي يحمل سلاحا في «حرب كرموز»

يحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك عن طريق نشر العديد من الصور والفيديوهات الحصرية سواء على المستوى العملي أو الشخصي، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهم هذه الأخبار كالتالي:كشف نجم السوشيال ميديا الكويتى يعقوب بو شهرى خير، حقيقة زواجه من الفنانة ياسمين صبري من خلال نشره مقطع فيديو عبر "السناب شات"، وسبب ظهورهما سويا فى محل المجوهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بالفيديو: "أنام أعزب وأقوم متزوج.. ليه يزوجونى؟ الأخبار المصرية والجرائد والمجلات والسوشيال ميديا كلها تقول يعقوب بو شهرى تزوج من ياسمين صبرى ويمضون شهر العسل. عن أى شهر عسل تتحدثون".وتابع: "المشكلة ليست هنا، والمشكلة ليست أنتم ولا أحد بل أمى التى تتصل بى وترسل لى رسائل وتقول لى "قلّى الصدق". أى صدق. لا يوجد بيننا أى شىء. كل ما فى الأمر أننا ظهرنا فى فيديو للعمل صورناه فى أميركا وانتهينا منه".وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تداولوا مقطع فيديو للفنانة ياسمين صبرى برفقة الإعلامى الكويتى يعقوب بو شهرى داخل إحدى محلات المجوهرات العالمية التى تحمل ماركة "كارتييه"، وتقوم هى بوضع سوار ماسي على معصمها.فيما خضعت ياسمين الخطيب لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستان زفاف أبيض على شكل قصة سمكة، ما أثار إعجاب جمهورها.وكانت آخر جلسة تصوير خضعت لها الخطيب، بفستان أحمر أثار الجدل من خلاله.وحرص الفنان حميد الشاعرى على تهنئة الفنانة مايا نصرى على فيلم "قسطى بيوجعنى" الذي تشارك في بطولته مع الفنان هاني رمزي.ووجه "الشاعري" كلمة لـ"نصري" عبر صفحته بموقع "الفيس بوك"، فقال عبر مقطع فيديو "الفيلم رائع ودور مختلف ومبروك يا مايا".وتجسد مايا نصرى في الفيلم دور فتاة من طبقة بسيطة وتتعرض لمواقف كوميدية كثيرة مع الفنان هانى رمزى.وردت الفنانة مي كساب على الهجوم الذي أصاب زوجها أوكا مؤخرا، لكونه مغنى مهرجانات شعبية، بل وهاجمت منتقديه في لهجة عنيفة.ودافعت كساب عن أوكا في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: "أما زوجي بتاع المهرجانات فهو أرقي منكم بكتير وأحسن وأفضل منكم عند الله ع الأقل مش قاعد فاضي زي الستات اللي مش متربية وبيشتم ويجرح في خلق الله، وزوجي بتاع المهرجانات عمل اللي أمثالكم ما عملهوش يا شويه فشله إنسان ناجح وبيتقي ربنا في بيته وبنته واتعلم من غلطاته وطور من نفسه".وحقق ديو "Roll With It" للمطرب الفلسطيني، محمد عساف، ومغني البوب، مساري، 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".والأغنية تم تصويرها في دبي على مدار ما يقرب من أسبوعين، تحت إشراف المخرج ديفيد زيني.وشارك الفنان محمود حجازي جمهوره بموقع التواصل "إنستجرام"، بصورة جديدة من كواليس فيلم "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة.وظهر محمود في الصورة وهو يحمل سلاحا مما أثار فضول جمهوره من أجل معرفة الدور الذي سيجسده."حرب كرموز" بطولة أمير كرارة والنجم العالمى بويكا وغادة عبد الرازق وروجينا وفتحى عبد الوهاب ومصطفى خاطر وبيومى فؤاد وإيمان العاصي ومحمد على رزق ومحمود حجازى ومحمد عز ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف على أحداث الفيلم، عن قصة محمد السبكى وسيناريو وإخراج بيتر ميمى.وتواصل النجمة يسرا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "بني سويف" المقرر عرضه رمضان المقبل، حيث شاركت جمهورها على "إنستجرام" بمقطع فيديو أثناء تواجدها في السيارة تغني للفنان عمرو دياب.مسلسل "بنى يوسف" يشارك فى بطولته بجانب يسرا، كل من نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، جينا سليم، وهدى المفتى، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر، إخراج محمد على من إنتاج العدل جروب.وشارك الفنان محمد إمام جمهوره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة له خلال تدريباته من فيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور"."ليلة هنا وسرور" من بطولة "محمد عادل إمام، ياسمين صبري، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ومحمد عبد الرحمن، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.وشاركت المطربة اللبنانية يارا جمهورها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها وهي في الاستوديو خلال تحضيرها أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة المعتزلة حنان ترك برفقة زوجها وأبنائها يستجمون على البحر.من ناحية أخرى، تعود "ترك" للفن بعد اعتزال استمر 6 أعوام بمسلسل إذاعي من المقرر أن تعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يذاع في شهر رمضان المقبل.