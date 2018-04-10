انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية.. تحصين 273 ألف رأس ماشية في الغربية.. وخط ساخن لاستقبال الشكاوى

غرفة طوارئ لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

حملة لتحصين 273 ألف رأس ماشية في الغربية

محافظ كفر الشيخ يعلن إطلاق حملة موسعة لمواجهة المرض

أجرى الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، لمراجعة خطة العمل خلال فترة التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والمزمع البدء فيها من اليوم وحتى 10 من مايو المقبل، وذلك بحضور مدير إدارة الوقاية، والدكتور مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ولفيف من مديرية الإدارات والوحدات على مستوى جميع المراكز.كما نبه "أنور" بتنفيذ كافة التعليمات والاجراءات الوقائية لنجاح الحملة وتميزها على مستوى المحافظة بمراكزها الثمانية وكان قد تم توفير جميع الأمصال اللازمة لتحصين الحيوانات الموجودة بالمحافظة بتعدادها المختلف على كل نوع منها.كما شدد مدير هيئة الطب البيطري على ضرورة استمرارية وتفعيل غرفة طوارئ لمتابعة أعمال التحصينات بإدارة الوقاية تواصلا مع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة.كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية تنفيذ الحملة القومية لتحصين المواشي بالمحافظة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى ستستمر لمدة شهر في جميع محافظات الجمهورية.وقال "أنور"، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، في بيان، إن الحملة تستهدف تحصين 273 ألف رأس ماشية ما بين أبقار وجاموس وماعز في كافة مراكز المحافظة من خلال حملات طرق الأبواب، لافتا إلى أن المواشي المصابة لن يتم تحصينها قبل تماثلها للشفاء، فيما تم التنسيق مع الأوقاف والكنائس والتضامن الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية ودور التحصين في حماية الحيوان والحفاظ عليها.ودعا وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أصحاب الماشية سرعة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين الماشية والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.وفي كفر الشيخ، أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، أن مديرية الطب البيطري ستبدأ تنفيذ الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى محافظة كفرالشيخ، والتى أطلقتها وزارة الزراعة، وبتوجيهات للإدارة المركزية للطب الوقائي و27 مديرية الطب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على مستوى الجمهورية، لمدة شهر اعتبارًا من اليوم، وحتى 10 مايو المقبل، وذلك يأتي بالتعاون مع الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.وقال محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من الحملة الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث سيتم التحصين بالسعر القانونى المحدد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة وتوفير الأرقام للتسجيل والترقيم، كما سيتم استخدام سن واحد لكل حيوان ولا يتم استخدامه لأكثر من حيوان فضلًا عن تحصين الحيوانات السليمة فقط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات من توعية وإرشاد وتوفير الأمصال.وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة والعمل على توعية المربين وأصحاب الحيوانات بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة؛ لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.كان الأطباء البيطريون، بدأوا اليوم الحملة القومية الأولى لعام 2018 للتحصين ضد الحمى القلاعية بجميع المحافظات.وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الحملة تستهدف تحصين 100% من رءوس الماشية على مستوى الجمهورية، مؤكدة إعلان حالة الاستنفار بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات.وأكدت "محرز"، أن الهيئة خصصت خطًا ساخًا؛ لتلقي شكاوى المواطنين، مناشدة المرابين بالتعاون مع أطباء الحملة وفي حالة وجود أي شكاوى الاتصال على الخط الساخن 19561.وأضافت أن التكلفة التقديرية للحملة تتجاوز 40 مليون جنيه.