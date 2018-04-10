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محافظات

محافظ الغربية يوجه بتطوير شارع الجلاء والأشرف والاستاد بطنطا.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:05 م
تطوير شارع الجلاء
تطوير شارع الجلاء ومنطقة الأشرف والاستاد بطنطا
محمد عبد الخالق
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم توجيهاته بتطوير شارع الجلاء ومنطقتى الأشرف والكورنيش خلف الإستاد للانتهاء منها في الموعد المحدد .

و كلف محافظ الغربية المهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والإشراف عليها على أن يتم الانتهاء من رفع الإشغالات والتراكمات وتعديل خطوط الغاز والمياه بشارع الجلاء مع نهاية الأسبوع الجاري .

وأشار إلي البدء في أعمال التطوير والتوسعة من الجانبين وجارى الانتهاء من أعمال الرصف والتجميل لمنطقة الاشرف واستكمال زراعة الجزر وإقامة 2 ميدان بتكلفة إجمالية حوالي 4 ملايين جنيه بمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالي المنطقة وسوف يتم الافتتاح في خلال 10 أيام .

وتابع المحافظ أن المنطقة الكورنيش خلف إستاد طنطا بطول 1500 متر تم الانتهاء من عملية التدبيش لجسر الترعة، وجار أعمال الرصف والتجميل للمنطقة بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه مشاركة من محافظة الغربيه والجهود الذاتية للمجتمع المدنى وسوف يتم الانتهاء من عملية التطوير في خلال شهر ليصبح المكان متنفسا لأهالي المحافظة.
محافظ الغربية يوجه بتطوير شارع الجلاء والأشرف والاستاد بطنطا.. صور
محافظ الغربية يوجه بتطوير شارع الجلاء والأشرف والاستاد بطنطا.. صور
محافظ الغربية يوجه بتطوير شارع الجلاء والأشرف والاستاد بطنطا.. صور
محافظ الغربية يوجه بتطوير شارع الجلاء والأشرف والاستاد بطنطا.. صور
محافظ الغربية يوجه بتطوير شارع الجلاء والأشرف والاستاد بطنطا.. صور

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