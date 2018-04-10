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برلمان

البدوي: خضت معارك عديدة بجانب «أبو شقة».. وسأظل سندا له

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:55 م
السيد البدوى
السيد البدوى
معتز الخصوصي
قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عقب تقديم استقالته من رئاسة الحزب وتسليمه رئاسة الحزب للمستشار بهاء أبو شقة ، إنه خاض مع أبوشقة معارك عديدة وكان سندا له خلال فتره توليه رئاسة الحزب طوال 8 سنوات.

وأكد البدوى ان الهيئة العليا الحالية دعمت مواقف الحزب دائمًا وكان لها دور تاريخى خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى أنه وجهت له اتهامات أثناء وجوده فى جبهة الإنقاذ بقلب نظام الحكم خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

واختتم قائلا : "أتقدم بالشكر لكل أعضاء حزب الوفد وسأظل بجوار أبو شقة وزملائى فى الهيئة العليا لحزب الوفد".

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