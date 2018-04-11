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تعرف على أغرب الأكلات الشعبية في العالم.. أبرزها السمكة القاتلة والأخطبوط الحي

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:01 ص
اخطبوط حى
اخطبوط حى
اسماء محمد
  • المجاعة والفقر سبب انتشار العناكب فى كمبوديا 
  • السمك القاتل أكلة لا يصنعها إلا المحترفين
  • تعرف على أكثر الأكلات المقززة في العالم 

يُعد الفسيخ من أكثر الأكلات التى يتعجب كثيرون من إقبال المصريين على تناولها فى احتفالات شم النسيم، خاصة أن رائحتها كريهة جداً، وبالبحث فى أشهر الأطعمة الشعبية المُنتشرة فى مختلف بلدان العالم.. نعرض أبرزها فى التقرير التالى:

الاخطبوط الحي 
يعد من أشهر الأكلات المنتشرة فى كوريا حيث يتم تقطيع الأخطبوط يتم اضافة الزيت وإضافة السمسم له.

الجراد المقلى
من أكثر الأكلات المنتشرة فى الصين والدولة الاسيوية وهو مرتفع السعر جدا لأنهم يعتقدون أنه عالى القيمة الغذائية .

الجبن المعفن 
وهى تعد أقرب الأكلات من فكرة الفسيخ وهى تنتشر فى إيطاليا وتعد من الأكلات الشهيرة هناك.

العناكب المقلية 
تعد من أشهر الأكلات السريعة فى كمبوديا ويرجع تاريخها إلى فترة العجاف حيث لم يكن يجد المواطنين ما يأكلونه وبدأ البعض فى ابتكار وجبات جديدة كانت هى أكثرها شعبية.

شوربة عش الطيور 
من أشهر الأكلات المنتشرة في الصين وهى مقززة ايضا حيث لاتصنع من القش الموجود بالعش وإنما من اللعاب الذي يتحول بالماء إلى مادة جيلاتينية كالموجودة بالصورة ويتم عمل الشوربه به.

السمكة القاتلة
يحتوى جلد هذه السمكة وبعض أجزائها مادة سامة تسمي تيترودوتوكسين والتي تسبب الشلل، ولذلك لا يقوم بطهيها للطعام إلا المختصين فقط وهى تنتشر فى دولة اليابان.

طبق البلوط 
قد لايصدق البعض هذا الأمر ففى كمبوديا وفيتنام ولاوس تنتشر أكلة طبق البلوط وهى عبارة عن بيض دجاج بها كتكوت غير مكتمل النضج ويتم وضعها فى ماء مغلى ثم تستخرج منه ويضاف لها الملح، ولن تتوقع أنها أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة هناك.

دم الخنزير 
وتعد من أكثر الأكلات الشعبية المقززة فى العالم حيث تنتشر فى تايوان حيث يتم مزجه مع لحم الخنزير والأرز المسلوق ويتم طهيها بطريقة البخار ثم تزين بالفول السوداني والكزبرة.

دودة القز 
من أشهر الأكلات المنتشرة فى الصين وفيتنام حيث يتم إعدادها بطريقة سهلة جدا وهى قليها فى الزيت ويتم وضع بعض الإضافات حسب الرغبة.

الحوت 
في ألاسكا وكندا حيث يتناول مواطنين الاسكيمو جلد ودهن الحوت ويتم تناولها عن طريق القلى او الخبز وهى بالنسبة لهم شهية جدًا وعادة تؤكل بجانب الفول الصويا.

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