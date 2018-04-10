أبو زيد: انطلاقة جديدة لمحافظة مطروح قريبا.. صور

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن مطروح ستشهد في الفترة المقبلة انطلاقة جديدة استكمالا لثورة البناء والتغيير، تواكبها خطة لبناء البنية التحتية من مشروعات خدمية على أرض الواقع، كمشروعات الكهرباء والطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها، مع تجديد شامل لمدن المحافظة جميعها خاصة مدينة مرسى مطروح على أحدث الطرز العالمية، وإعادة تصميمها لتواكب وتحتل مكانتها السياحية والاستثمارية العالمية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الصيف.



وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن اليوم يعاهد أبناء مطروح، الوقوف معه من أجل الوطن، ضد الإرهاب، والفقر والجهل والمرض، ضد الطامعين وأصحاب المصالح الشخصية والمؤامرات الداخلية والخارجية.