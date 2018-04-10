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محافظات

بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:54 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم، نموذج لإدارة الأزمات والكوارث حال وقوعها بساحة انتظار السيارات أمام المركز الثقافى، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور العقيد محمد حجازي المستشار العسكرى للمحافظة.

ووجه نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة مشاركة تعليم بورسعيد فى هذا النموذج من خلال مشاركة ٦٠ طالبا من المرحلة الإعدادية بالمدرسة الرياضية تحت إشراف توجيه التربية الرياضية وأيضا مشاركة ادارة مركبات المديرية التى تواجدت بعدد من السيارات أثناء اصطفاف المركبات للعرض أمام اللجنة الفنية لإدارة الأزمات تحت مظلة إدارتي العلاقات العامة والاتصال السياسى.

وسبق استعراض اصطفاف مركبات مديريات وأحياء المحافظة اجتماعا تمهيديا بديوان المحافظة تم من خلاله إجراء عملية نوعية كنموذج لإدارة الأزمات والكوارث امام احدى شركات البترول ومحطة مياه بورسعيد وتم التعامل مع نموذج الأزمة بالتعاون مع جميع الاجهزة التنفيذية للمحافظة متمثلة فى أجهزة الشرطة (دفاع مدنى - ادارة المرور - العمليات الخاصة - النجدة ) والإسعاف والهلال الأحمر وطوارئ المياه.
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور
بورسعيد تطبق نموذج إدارة الأزمات والكوارث.. صور

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