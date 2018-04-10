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محافظات

«الأورمان» تدعم الأطفال الأيتام والأرامل بطور سيناء بـ 110 آلاف جنيه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:08 م
صدى البلد
نضال المصرى
أقامت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى بالتعاون مع جمعية الأورمان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتكريم 75 طفلا يتيما و17 أرملة ومساعدة 11 عروس من الأيتام بدعم مالي قيمته 10 آلاف جنيه لكل عروس بإجمالي 110 ألف جنيه. 

وذلك بحضور المحافظ واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد راتب عبد الجواد مدير عام جمعية الاورمان للمحافظات الحدودية وفوزي همام رئيس مدينة طور سيناء وغريب حسان عضو مجلس النواب وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سيتم إنشاء دار "الأمل والمستقبل "للأيتام بمدينة طور سيناء، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيزها على أعلى مستوى لرعاية الأطفال الأيتام وتقديم العون والمساندة الكاملة لهم حتى يصلوا إلى غاياتهم .

وأكد المحافظ أن جمعية الاورمان حريصة علي دعم المحافظة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا بكافة المساعدات المادية والغذائية بالإضافة إلى ما يزيد عن 4 آلاف بطانية، لافتا إلى أن الجمعية تمد يد العون بكميات كبيرة من اللحوم واللحوم الداجنة والعديد من الكميات الغذائية، مشيرا إلى أنه طالب من مجلس إدارة جمعية الأورمان بتجهيز عدد 60 محل بمدينة طابا وتذويدهم بكافة السلع والمنتجات الغذائية مقدما الشكر للجمعية على مساندتها للمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة.

ومن جانبه أكد العميد راتب عبد الجواد مدير عام جمعية الأورمان للمحافظات الحدودية أن الجمعية لا تقدم مساعدات غذائية ومالية فقط ولكنها تساند الحالات الصحية الأكثر احتياجا حيث تم إجراء العديد من العمليات للمواطنين وخاصة الأطفال بمستشفى شرم الشيخ الدولي بدعم كامل من الجمعية أخرها عملية قلب مفتوح لأحد الأطفال منذ أيام مشيرا الي أن الجمعية تقوم حاليا بإعداد كراتين رمضان وأطنان من اللحوم لدعم الوديان والتجمعات البدوية الأكثر احتياجا بالمحافظة .
«الأورمان» تدعم الأطفال الأيتام والأرامل بطور سيناء بـ 110 آلاف جنيه
«الأورمان» تدعم الأطفال الأيتام والأرامل بطور سيناء بـ 110 آلاف جنيه

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