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حوادث

السيطرة على حريق بفندق الجزيرة بالغردقة 

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:05 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
محمد الشريف
اندلع حريق منذ قليل بفندق الجزيرة فى مدينة الغردقة وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وتمت السيطرة على الحريق. 

تلقى اللواء حسام گمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى الدور الأرضى  بفندق الچزيرة بالغردقة وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق ولم تحدث خسائر فى الأرواح . 

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى.

يذكر أن الفندق مجاور لمركز لعلاج التوحد وفرط الحركة وقامت إدارة المركز الأفريقى ، بإخراج الأطفال من المركز عقب نشوب الحريق بالفندق، وتمت عودة الأطفال عقب إخماد الحريق. 

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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